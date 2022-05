Formule 1

Formule 1 : En difficulté, Lewis Hamilton est soutenu par Mercedes !

Publié le 4 mai 2022 à 19h35 par Pierrick Levallet

En ce début de saison, Lewis Hamilton fait face à de grandes difficultés au volant de sa Mercedes. Mais pour Toto Wolff, ce n'est pas la faute du septuple champion du monde mais bien de la voiture elle-même.

Après avoir perdu son huitième titre de champion du monde sur le fil face à Max Verstappen en 2021, Lewis Hamilton espérait bien pouvoir rattraper le coup cette saison. Mais avec la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur en 2022, Mercedes n’a pas encore trouvé le bon équilibre pour avoir une voiture performante. Les résultats de Lewis Hamilton en sont donc lourdement impactés, puisque le septuple champion du monde pointe à la septième place, largement derrière Charles Leclerc, leader du classement des pilotes. Mais pour Toto Wolff, ce n’est pas la faute du Britannique.

« Ce n'est pas Hamilton qui pèche, c'est la performance de la voiture »