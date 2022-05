Formule 1

Formule 1 : Sergio Perez envoie un message fort sur l’avenir de Red Bull !

Publié le 3 mai 2022 à 21h35 par Pierrick Levallet

Après quelques difficultés en début de saison, Red Bull semble avoir rectifié le tir. Pour Sergio Perez, l'écurie autrichienne est d'ailleurs armée pour dominer la nouvelle ère de la Formule 1.

En 2021, Red Bull a réussi à détrôner Mercedes au classement des pilotes avec le premier sacre de la carrière de Max Verstappen suite à une intense rivalité avec Lewis Hamilton. Mais cette saison, l’écurie autrichienne semble avoir un nouveau rival avec Ferrari. La Scuderia a parfaitement su tirer profit de la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur en entamant sa saison de la meilleure des manières. Toutefois, Red Bull a corrigé ses problèmes avec sa voiture, comme l’a prouvé la victoire de Max Verstappen à Imola. D’ailleurs, pour Sergio Perez, son équipe est prête à dominer la Formule 1, à l’instar de Mercedes lors de la décennie précédente.

« Red Bull est prêt à dominer les prochaines années avec cette nouvelle réglementation »