Formule 1

Formule 1 : L'énorme sortie de Rosberg sur le duel entre Hamilton et Russell !

Publié le 3 mai 2022 à 15h35 par Arthur Montagne

Bien placé pour évoquer le rôle de coéquipier de Lewis Hamilton, Nico Rosberg assure que le Britannique va commencer à montrer des signes de nervosité face à George Russell.

Lewis Hamilton est clairement le grand perdant du changement de réglementation en Formule 1. Le septuple Champion du monde semble à l'agonie dans sa nouvelle Mercedes comme en témoignent sa 9e place en Arabie Saoudite et surtout son résultat à Imola, où il a terminé hors des points. Une situation qui tranche avec George Russell qui arrive à sortir du lot malgré le manque de compétitivité de sa monoplace. Quatrième au classement général avec 49 points, l'ancien pilote Williams est le seul à avoir terminé chaque course dans le top 5 depuis le début de saison. Une régularité qui met encore plus en lumière les difficultés de Lewis Hamilton qui va commencer à s'impatienter comme l'explique Nico Rosberg qui avait dominé le septuple champion du monde en 2016 pour décrocher son unique sacre.

«Lewis déteste profondément se retrouver derrière son équipier»