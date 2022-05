Formule 1

Formule 1 : Red Bull monte au créneau pour Max Verstappen !

Publié le 3 mai 2022 à 13h35 par Arthur Montagne

Souvent critiqué pour son pilotage jugé agressif, Max Verstappen reçoit toutefois le soutien du directeur technique de Red Bull, Adrian Newey.

Depuis ses débuts en Formule 1, Max Verstappen s'est forgé l'image d'un pilote très agressif sur la piste. Une réputation qui s'est d'ailleurs confirmée la saison dernière lors de sa lutte acharnée face à Lewis Hamilton pour le titre mondial. Son comportement en Arabie Saoudite et au Brésil avait notamment été largement pointé du doigt. Mais Adrian Newey, directeur technique de Red Bull, défend Max Verstappen assurant que les critiques sont injustes.

«Sa réputation d’être assez sauvage est injuste»