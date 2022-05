Formule 1

Formule 1 : Russell, Mercedes... Verstappen jubile face aux galères d'Hamilton !

Publié le 6 mai 2022 à 10h35 par Arthur Montagne

Interrogé sur les difficultés de Mercedes en ce début de saison, Max Verstappen peine à masquer sa satisfaction de voir Lewis Hamilton très en retrait.

L'image est symbolique et résume parfaitement le début de saison en Formule 1. A Imola, Max Verstappen, vainqueur du Grand Prix, a pris un tour à Lewis Hamilton, à l'agonie dans sa Mercedes. Il y a seulement quelques mois, les deux pilotes se livraient une lutte acharnée pour conquérir le titre mondial, et désormais, la Red Bull du Néerlandais prend un tour à la monoplace du Britannique. Interrogé sur cet évènement, Max Verstappen assure que cela ne lui a pas fait grand chose de dépasser son rival dans le trafic, mais il ne peut toutefois pas s'empêcher d'envoyer une petite pique à Lewis Hamilton, rappelant qu'avec la même monoplace, George Russell se débrouillait beaucoup mieux.

«George termine quatrième dans cette voiture. Donc elle n'est pas si horrible, n'est-ce pas ?»