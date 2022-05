Formule 1

Formule 1 : Le constat inquiétant de George Russell...

Publié le 5 mai 2022 à 12h35 par Arthur Montagne

Alors que Mercedes connaît de grandes difficultés en ce début de saison, George Russell ne se montre pas très rassurant sur le court terme.

Depuis le début de saison, Mercedes est loin de répondre aux attentes et pour la première fois depuis 2014, l'écurie de la marque allemande ne possède pas la monoplace la plus rapide. Largement distancé par Ferrari et Red Bull, Mercedes est en grande difficulté et peine surtout à trouver l'origine de ses problèmes pour redresser la barre. Une situation très inquiétante comme l'explique George Russell qui assure être impuissant pour le moment.

«Pour le moment nous sommes bloqués avec ce que nous avons»