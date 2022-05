Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen s’enflamme pour le Grand Prix de Miami !

Publié le 4 mai 2022 à 17h35 par Thibault Morlain

Ce week-end, pour la première fois, la Formule 1 sera à Miami. De quoi enthousiasmer Max Verstappen.

Grande nouveauté au calendrier de la saison 2022 de Formule 1 : le Grand Prix de Miami. Pour la première fois, les star de la F1 piloteront en Floride et c’est ce week-end que l’événement va se dérouler. Alors que le spectacle promet d’être au rendez-vous du côté de Miami, les pilotes sont également impatients de découvrir ce nouveau circuit. C’est notamment le cas pour Max Verstappen.

« Je pense que ce weekend va être complètement fou »