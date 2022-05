Formule 1

Formule 1 : Un duel avec Verstappen pour le titre ? La réponse de Charles Leclerc !

Publié le 5 mai 2022 à 19h35 par Thibault Morlain

Avec deux victoires chacun depuis le début de la saison, Max Verstappen et Charles Leclerc se disputent le titre de champion du monde. Toutefois, le Monégasque ne veut pas résumer cela à un duel entre eux deux.

Après des dernières saisons compliquées, Ferrari revient sur le devant de la scène en ce début de saison. Et c’est grâce à Charles Leclerc que la Scuderia brille. Avec deux Grands Prix remportés, le Monégasque est actuellement en tête du championnat du monde. Mais derrière, Max Verstappen n’a pas encore dit son dernier mot. Si le pilote Red Bull sacré en 2021 a rencontré certaines difficultés, il a lui aussi remporté deux Grands Prix et pointe à 27 points de son concurrent au classement.

« Cela sera entre nous quatre »