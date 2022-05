Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher reçoit un bel hommage de son coéquipier !

Publié le 5 mai 2022 à 18h35 par La rédaction

Avant le Grand Prix de Miami, Kevin Magnussen a tenu a faire l’éloge de son coéquipier chez Haas, Mick Schumacher.

En ce début de saison de Formule 1, Haas revit. Dernière écurie du plateau l’an passé avec aucun point marqué, l’équipe américaine a déjà remporté 15 points après seulement quatre courses en 2022. Cela fonctionne donc plutôt bien. Et avant d’entamer la cinquième manche du Championnat du monde ce week-end à Miami, le pilote Haas, Kevin Magnussen a dit tout le bien qu’il pensait de son coéquipier, l’allemand Mick Schumacher.

« C’est un pilote de haut niveau »