Formule 1

Formule 1 : McLaren se lâche sur les performances de Haas !

Publié le 4 mai 2022 à 9h35 par La rédaction

Le directeur de l’écurie McLaren, Andreas Seidl, s’est interrogé sur les performances exceptionnelles de Haas cette saison.

Après quatre Grand Prix disputés dans cette saison 2022 de Formule 1, l’écurie la plus surprenante est sans aucun doute Haas. Dernière écurie du plateau l’année dernière au classement constructeurs (aucun point marqué), l’équipe américaine connait cette saison un bond en avant spectaculaire. Par l’intermédiaire de son pilote Kevin Magnussen, le team a déjà marqué 15 points cette saison, et se bat aujourd’hui dans le milieu de tableau. Si Haas bénéficie d’un partenariat avec Ferrari, meilleure écurie actuelle, pour bénéficier de nombreuses pièces, cette hausse soudaine de performance a été pointée du doigt dans le paddock.

Des résultats qui inquiètent les rivaux