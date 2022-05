Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen relativise sa performance à Miami !

Publié le 8 mai 2022 à 16h35 par La rédaction

A cause d'une erreur, Max Verstappen partira finalement de la 3ème place lors du Grand Prix de Miami. Un résultat dont se satisfait le pilote Red Bull. .

Alors qu’il avait réalisé le 2ème temps en Q1 et en Q2, Max Verstappen a commis une erreur lors de la Q3 sur son deuxième tour en laissant les deux Ferrari lui passer devant. Ainsi, ce dimanche, le pilote Red Bull ne partira que de la 3ème place sur la grille de départ. Il va donc falloir se battre pour que le Néerlandais repasse devant et espère l'emporter lors du Grand Prix de Miami. Verstappen reste personnellement satisfait de sa performance sur ses qualifications pour cette première édition en Floride.

« On a fait du bon travail »