Formule 1

Formule 1 : Leclerc reçoit un avertissement pour son duel face à Verstappen !

Publié le 7 mai 2022 à 9h35 par Arthur Montagne

Alors qu'il semble se diriger vers une lutte avec Max Verstappen pour le titre mondial, Charles Leclerc a commis une erreur à Imola qu'il ne doit plus reproduire comme l'assure Damon Hill.

Après avoir mené une bataille impressionnante face à Lewis Hamilton, Max Verstappen a décroché son premier titre mondial de manière rocambolesque la saison dernière. Et cette année, alors que Mercedes est retrait, le pilote Red Bull semble se diriger vers un duel face à Charles Leclerc. Le Monégasque s'est imposé à Bahreïn et en Australie, avec entre temps une deuxième place en Arabie Saoudite, profitant à deux reprises des soucis mécaniques de Max Verstappen permettant au pilote Ferrari de posséder 25 points d'avance au classement général après seulement quatre courses. Toutefois, à Imola, Charles Leclerc a commis sa première erreur de la saison en se montrant trop agressif alors qu'il remontait sur Sergio Pérez. Résultat, alors qu'il pouvait prétendre à un podium facilement, le leader du championnat du monde a du se contenter d'une sixième place, laissant filer de gros points dans la course au titre face à Max Verstappen, vainqueur à Imola. Par conséquent, avant le Grand Prix de Miami, Damon Hill prévient clairement Charles Leclerc.

«J’espère qu’il aura appris la leçon»