Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen s’enflamme pour sa victoire à Miami !

Publié le 9 mai 2022 à 9h35 par Thibault Morlain

Le premier vainqueur du Grand Prix de Miami restera donc Max Verstappen. Ce dimanche, le Néerlandais s’est imposé en Floride et forcément, il était très heureux à l’arrivée.

Troisième sur la grille de départ, Max Verstappen partait derrière les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. Après avoir réussi à dépasser l’Espagnol au départ, le Néerlandais s’est ensuite offert le Monégasque. Etant le plus rapide sur la piste avec sa Red Bull, Verstappen a donc fini par s’imposer et remporter ce premier Grand Prix de Miami, sa 3ème victoire de la saison. Au classement général, le champion du monde recolle d’ailleurs un peu sur le leader, Leclerc, comptant maintenant 19 points de retard.

« Un dimanche incroyable »