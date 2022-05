Formule 1

Formule 1 : L'anecdote de Pierre Gasly… sur Michael Jordan !

Auteur d’un début de saison compliqué, Pierre Gasly a pu oublier un peu la Formule 1 lors d’un dîner partagé avec Michael Jordan !

Pierre Gasly ne vit pas le début de saison le plus facile de sa carrière. Après une belle année, le pilote de l’écurie Alpha Tauri est revenu avec de grandes ambitions mais pour le moment, Gasly n’est pas encore récompensé. Un démarrage frustrant que le Français a pu oublier le temps d’un repas. Sur son compte Instagram , Pierre Gasly s’est affiché en compagnie de la légende Michael Jordan, son idole. Il est reparti le ventre plein et des souvenirs plein la tête.

«C’était juste une soirée extraordinaire, extraordinaire»