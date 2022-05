Formule 1

Formule 1 : Le coup de gueule d’Esteban Ocon sur le Grand Prix de Miami !

Publié le 8 mai 2022 à 12h35 par Thibault Morlain

A quelques heures du départ du Grand Prix de Miami, Esteban Ocon était remonté concernant la sécurité du circuit floridien.

Pour la première fois de son histoire, la Formule 1 fait escale à Miami. Ce week-end, les pilotes sont ainsi en Floride et c’est Charles Leclerc qui a su se montrer le plus rapide pour décrocher la pole position. En revanche, pour d’autres, cela a été plus compliqué. Cela a notamment été le cas pour Esteban Ocon, qui a été victime d’une grosse sortie de piste au volant de son Alpine. De quoi d’ailleurs déclencher la colère du Français.

« Ce n’est pas acceptable »