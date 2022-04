Formule 1

Formule 1 : Le message fort d'Ocon sur son duel avec Alonso !

Publié le 14 avril 2022 à 17h35 par A.M.

Malgré un début de saison très consistant, Esteban Ocon semblait en retrait par rapport à Fernando Alonso en Australie. Il a tenté de trouver une explication.

Auteur de trois premières courses assez solides, Esteban Ocon a terminé dans les points à chaque et distance assez nettement son coéquipier au classement. Toutefois, l'écarte de points entre les deux pilotes ne reflètent pas réellement leurs performances. Et pour cause, Fernando Alonso a été confronté a beaucoup de malchance, notamment en Australie où sa mécanique l'a lâché alors qu'il filait vers un chrono exceptionnelle en qualifications. D'ailleurs, Esteban Ocon a tenté d'expliquer cette différence de rythme avec son coéquipier.

«Cela n’a pas vraiment payé pour nous»