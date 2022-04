Formule 1

Formule 1 : Le terrible aveu de Fernando Alonso après le GP d’Australie

Publié le 10 avril 2022 à 13h35 par B.C.

17e du Grand Prix d’Australie, Fernando Alonso n’a pas caché sa frustration après ce week-end à Melbourne.

C’est une course à oublier pour Fernando Alonso. Après avoir perdu le contrôle de son Alpine en qualifications, l’Espagnol a fini dernier du Grand Prix d’Australie après avoir pourtant occupé à la 4e place pendant un moment. Finalement, l’intervention de la voiture de sécurité après un incident au 24e tour a ruiné les espoirs de Fernando Alonso, contraint de repasser aux stands à deux reprises par la suite. De quoi grandement frustrer le pilote de 40 ans.

« Je suis dégoûté par ce week-end »