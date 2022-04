Formule 1

Formule 1 : La mise au point d’Alpine pour l’avenir de Fernando Alonso !

Publié le 9 avril 2022 à 14h35 par T.M.

Alors que le contrat de Fernando Alonso arrive à son terme à la fin de la saison, Oscar Piastri pointe le bout de son nez. Alpine va donc devoir prendre une décision, mais le moment n’est pas encore venu.

Malgré ses 40 ans, Fernando Alonso n’entend pas arrêter de sitôt. Dernièrement, le pilote Alpine a fait part de son intention de continuer pendant encore quelques saisons. La question est de savoir si cela sera avec l’écurie française. En effet, le double champion est dans sa dernière année de contrat. Alonso sera-t-il prolongé ? La question mérite d’être posée alors qu’en parallèle, le talentueux Oscar Piastri prétend lui aussi à un baquet pour 2023.

Rendez-vous en juillet ?