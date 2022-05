Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton dresse un constat accablant...

Publié le 11 mai 2022 à 13h35 par Arthur Montagne

Interrogé sur le début de saison de Mercedes, Lewis Hamilton reconnaît qu'il n'a constaté aucun progrès de sa monoplace depuis le premier Grand Prix à Bahreïn.

La révolution technique en Formule 1 ne sourit pas à Mercedes. En effet, malgré des changements radicaux et un choix technique impressionnant, l'écurie de la marque allemande est très en retrait par rapport à Ferrari et Red Bull. Lewis Hamilton est particulièrement en difficulté avec sa nouvelle monoplace que George Russell a mieux apprivoisé. Et le septuple Champion du monde s'inquiète même de constater aucun progrès depuis le début de la saison.

«Nous n’avons pas progressé»