Formule 1 : Le mea-culpa de Fernando Alonso après le GP de Miami !

Publié le 10 mai 2022 à 13h35 par Bernard Colas

Rétrogradé à la onzième place du Grand Prix de Miami après avoir écopé de deux pénalités, Fernando Alonso reconnaît avoir été trop agressif durant la course, regrettant notamment l’accrochage avec Pierre Gasly.

Le Grand Prix de Miami n’a pas été de tout repos pour Fernando Alonso. Arrivé huitième sur la ligne d’arrivée, le pilote Alpine a d'abord reculé d’une place en raison d’un accrochage avec Pierre Gasly durant la course, avant d’être rétrogradé à la onzième position après une nouvelle sanction pour avoir franchi les limites de la piste tout en gagnant un avantage. Fernando Alonso doit donc se contenter d’une onzième place et regrette sa conduite.

« J’ai été trop agressif »