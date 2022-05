Formule 1

Formule 1 : Le coup de gueule de Pierre Gasly sur Fernando Alonso !

Publié le 9 mai 2022 à 11h35 par Thibault Morlain

Alors que Pierre Gasly n’a pas pu terminer le Grand Prix de Miami, le pilote AlphaTauri a notamment pointé du doigt Fernando Alonso.

Pour le premier Grand Prix de Miami, c’est donc Max Verstappen qui s’est imposé. En revanche, d’autres pilotes n’ont pas connu une course aussi simple. Cela a notamment été le cas de Pierre Gasly. 7ème sur la grille de départ, le pilote AlphaTauri n’a toutefois pas pu aller au terme de la course à cause d’un accrochage. Remonté, Gasly s’en est alors pris à Fernando Alonso.

« Ça nous a ruiné la course »