Formule 1

Formule 1 : Hamilton rend hommage à Russell après le GP de Miami !

Publié le 9 mai 2022 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 9 mai 2022 à 18h36

Sixième au Grand Prix de Miami, juste derrière son coéquipier chez Mercedes, George Russell, Lewis Hamilton a livré ses impressions après la course.

George Russell a terminé une nouvelle fois devant Lewis Hamilton. Comme en Arabie Saoudite, en Australie et en Italie, le plus jeune des pilotes britannique a pris le dessus, cette fois-ci à Miami. Agé de 24 ans, il a démarré la course avec des pneus "dur", sur les conseils de Mercedes, afin de durer plus longtemps sur le circuit. Un choix payant puisque Russell a terminé à la 5ème place, juste devant Lewis Hamilton.

« George a fait du super boulot lors du premier relais »