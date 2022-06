Formule 1

F1 : Alonso plus fort que Schumacher, l'annonce fracassante

Publié le 23 juin 2022 à 7h35 par Arthur Montagne

Bien qu'il enchaîne les problèmes de fiabilité depuis le début de saison, Fernando Alonso n'est pas pour autant démotivé. Bien au contraire, l'Espagnol semble même au sommet de son art comme en témoigne sa deuxième place sur la grille de départ du GP du Canada. A 40 ans, le double champion du monde est même plus impressionnant que Michael Schumacher au même âge comme l'admet Nico Rosberg.

Après deux saisons loin des paddocks de Formule 1, Fernando Alonso a fait son grand retour l'année dernière. L'Espagnol est revenu chez Alpine, l'écurie qui lui avait permis de décrocher ses deux titres de champion du monde (2005 et 2006) alors qu'elle courait sous le nom de Renault. Et forcément, les doutes autour du niveau de performance du natif d'Oviedo du ses 39 ans ont beaucoup fait parler. Néanmoins, Fernando Alonso n'est pas resté inactif durant sa pause loin de la F1. Il a en effet pris part au Dakar et participé à des épreuves d'Endurance. Par conséquent, il ne lui a pas fallu longtemps pour reprendre le rythme puisqu'il a réalisé une belle saison 2021 aux côtés d'Esteban Ocon, en décrochant notamment un podium lors du Grand Prix du Qatar. Avec une année complète dans les jambes, Fernando Alonso a donc démarré sur d'excellentes bases l'année 2022. Les prestations du double champion du monde ne sont pas récompensées par des résultats probants en course, mais sa vitesse ne passe pas inaperçue. A Montréal, il a ainsi signé une magnifique performance en accrochant la deuxième place sur la grille de départ. Pour retrouver trace d'une présence de l'Espagnol sur la première ligne d'un Grand Prix, il faut remonter à 2012. Il partait alors en pole position du GP d'Allemagne avant de s'imposer au volant de sa Ferrari. Cette fois-ci, il n'a pas connu la même réussite en course à cause d'un problème moteur. Mais son week-end canadien n'est pas passé inaperçu comme le souligne Nico Rosebrg dans l’émission Any Driven Monday sur la chaîne Sky Sports . « C’est tellement brillant ce qu’il fait avec cette voiture. Ocon, par exemple, est un très bon pilote mais Alonso à Montréal était bien loin devant en termes de performance sur le weekend complet. Je suis un grand fan d’Alonso en ce moment. Nous savons tous qu’en termes de talent et de compétences, c’est l’un des meilleurs de tous les temps », lance le champion du monde 2016 dans des propos rapportés par f1only.fr .

Formule 1 : Alpine fait une annonce, Alonso peut trembler https://t.co/a8dEtzpGSV pic.twitter.com/DOdbWBz9uZ — le10sport (@le10sport) June 21, 2022

Pour Rosberg, Alonso est meilleur que Schumacher au même âge