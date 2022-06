Formule 1

F1 : Lewis Hamilton envoyé à la retraite

Publié le 23 juin 2022 à 18h35 par Arthur Montagne

Triple champion du monde de F1, Jackie Stewart s'est prononcé sur la situation de Lewis Hamilton qui connaît un début de saison poussif. Et l'ancien pilote écossais n'est pas tendre avec le Britannique puisqu'il recommande au septuple champion du monde de prendre sa retraite le plus rapidement possible. Selon Stewart, Lewis Hamilton aurait même du arrêter lorsqu'il était au sommet.

L'avenir de Lewis Hamilton est un sujet qui a longuement été évoqué après la fin de saison 2021. Et pour cause, après une année marquée par une lutte acharnée avec Max Verstappen, le Britannique était toutefois idéalement placé pour décrocher son huitième titre de champion du monde après une fin de saison absolument remarquable durant laquelle il a semblé au sommet de son art. Par conséquent, lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, dernière manche du championnat du monde, rien ne semblait pouvoir empêcher Lewis Hamilton de devenir le pilote le plus titré de l'histoire de la F1. Après un départ magnifique qui lui permet de prendre la tête de la course bien que Max Verstappen s'élançait de la pole, le Britannique était in touchable... jusqu'à l'intervention de la voiture de sécurité après le crash de Nicholas Latifi. C'est alors que ce GP va basculer dans l'irrationnel et entrer dans l'Histoire du sport automobile. Et pour cause, la FIA choisit de relancer les pilotes pour un ultime tour à l'issue duquel le champion du monde sera désigné. Mais Lewis Hamilton et Max Verstappen ne repartent pas à égalité puisque la Red Bull du Néerlandais est chaussée de pneu tendre et neuf qui lui offrent un avantage très important face aux gommes dures très usées de la Mercedes. Il n'y aura d'ailleurs pas de suspens puisqu'à l'issue de ce tour historique, Max Verstappen décrochera son premier titre de champion du monde et plongera Lewis Hamilton dans un long silence qui laissera penser que le Britannique songe à prendre sa retraite après la plus grande désillusion de sa carrière.

«J'aimerais le voir arrêter maintenant»