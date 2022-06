Formule 1

F1 : Hamilton est favorisé par la FIA, la terrible accusation

Publié le 22 juin 2022 à 18h35 par Arthur Montagne

Lors du Grand Prix du Canada, la FIA a décidé d'intervenir afin de réduire au maximum le phénomène de marsouinage. Une directive technique a ainsi été envoyée aux écuries. Mais ces mesures pourraient bien bouleverser la hiérarchie puisque Ferrari avait par exemple trouvé des solutions pour résoudre ce problème, à l'inverse de Mercedes qui pourrait donc bénéficier d'un coup de pouce inattendu et peu injuste comme le regrette Jacques Villeneuve.

Depuis le début de la saison et les premiers tours de roue des nouvelles monoplaces, une mauvaise surprise a frappé les pilotes, à savoir le phénomène de marsouinage. Provoqué par l'effet de sol, ce problème entraîne des rebonds qui sont très inconfortables pour le pilote puisqu'ils interviennent essentiellement à pleine vitesse en ligne droite, ce qui ne facilite pas les conditions de freinage. Mais surtout, cela génère des risques pour la santé des pilotes comme en témoigne l'image marquante de Lewis Hamilton, très affaibli et se plaignant du dos en sortant de sa monoplace après le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Face à cette situation, la FIA a décidé d'agir en envoyant une directive technique aux écuries. Un choix salué par Lewis Hamilton. « En fin de compte, la sécurité est la chose la plus importante et il y a au moins un pilote dans chaque équipe qui s’est exprimé à ce sujet. Je ne pense pas que cela va changer grand-chose, mais il y a beaucoup de choses à faire. C’est positif que la FIA travaille, parce que nous avons cette voiture pour les prochaines années. Il ne s’agit donc pas de s’accommoder des rebonds pour les prochaines années, mais de s’en débarrasser complètement, de les réparer, afin que les futurs pilotes, nous tous, n’aient plus de problèmes de dos à l’avenir », assurait le septuple Champion du monde. Dès le Grand Prix du Canada, les écuries ont dû appliquer les mesures recommandées par la FIA. Mais alors que certaines équipes avaient réussi à contrôler le phénomène de marsouinage tout en restant compétitive, à l'image de Red Bull et surtout Ferrari, d'autres comme Mercedes semblaient perdues. Par conséquent, l'intervention de la FIA pourrait bien engendrer une forme d'injustice comme l'assure Jacques Villeneuve.

«Ils ont une mauvaise voiture et c’est leur problème, pas celui de la FIA»