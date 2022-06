Formule 1

F1 : C'est officiel, la FIA va mettre fin au calvaire de Lewis Hamilton

Publié le 16 juin 2022 à 23h35 par Arthur Montagne

Depuis le début de saison, les monoplaces sont soumises au phénomène de marsouinage qui engendre des rebonds très désagréables pour les pilotes. A Bakou, c'était encore plus impressionnant et les Mercedes en ont particulièrement été victimes à l'image de Lewis Hamilton qui souffrait du dos. Mais la FIA a décidé de lutter contre ce phénomène en envoyant des directives aux écuries.

Cette saison, les écuries ont du s'adapter à une nouvelle réglementation technique. Les monoplaces ont été totalement modifiées avec pour objectif de permettre aux pilotes de se suivre en course, ce qui était très difficile avec les F1 ancienne génération qui dégradaient très rapidement les pneus lorsqu'elles se retrouvaient trop proches d'un autre pilote. Par conséquent, les nouvelles monoplaces sont beaucoup plus proches du sol. Et visiblement, elles le sont même beaucoup trop. En effet, depuis le début de saison, les écuries ont découvert une conséquence très agréables provoquée par l'effet de sol : le marsouinage. Ce phénomène engendre des rebonds très importants des monoplaces en ligne droite et à haute vitesse comme ce fut le cas à Bakou dimanche notamment où les pilotes atteignent les 340km/h. En plus d'être très déstabilisant pour la conduite, ces rebonds sont surtout douloureux et inconfortables pour les pilotes comme en témoigne la souffrance de Lewis Hamilton après le Grand Prix d'Azerbaïdjan. « C’est la course la plus physique que je n’ai jamais eu de ma vie. Je n’avais jamais ressenti une telle douleur dans une voiture auparavant. Normalement, c’est seulement physique bien sûr sur les courses normales, mais celle-ci je devais serrer les dents et faire avec la douleur, j’avais des pointes de douleur en permanence. Mais je me disais de ne rien lâcher, j’ai gardé la voiture sur la piste et j’y suis arrivé », reconnaissait le septuple champion du monde. Des critiques partagées par de nombreux autres pilotes. Ce phénomène pourrait d'ailleurs être réglé en élevant légèrement la voiture afin de la décoller du sol. Mais cela aurait pour conséquence une baisse de performance et entre la santé des pilotes et la vitesse, aucune écurie n'a voulu être la première à prendre seule la décision de perdre en performance. Face à cette situation, la FIA a donc tranché.

FIA takes steps to reduce porpoising in the interests of safetyhttps://t.co/XTs7zC4oKx — FIA (@fia) June 16, 2022

La FIA publie une directive pour lutter contre le marsouinage