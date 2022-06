Formule 1

F1 - GP du Canada : Mercedes fait une grande annonce pour Hamilton

Publié le 15 juin 2022 à 21h35 par Baptiste Lefilliatre

En grande difficulté pendant et après le Grand Prix d’Azerbaïdjan, Lewis Hamilton a énormément souffert physiquement, au point que Toto Wolff, patron de Mercedes, a évoqué un possible forfait de son pilote pour la prochaine course au Canada. Mais le suspense autour de sa participation est désormais levé.

Les images ont surpris un grand nombre de fans et d’observateurs à l’issue du Grand Prix d’Azerbaïdjan, dimanche dernier. Arrivé à la quatrième place de l’épreuve, Lewis Hamilton, qui venait de garer sa voiture à l’entrée des stands, a connu toutes les peines du monde à s’extraire de son baquet. Le pilote Mercedes a mis plusieurs longues secondes pour sortir, incapable de trouver la force suffisante pour s’appuyer sur son halo. Le britannique a carrément eu besoin de l’aide d’un membre de son écurie pour finalement réussir à quitter son siège, restant ensuite un long moment les mains sur les cuisses pour récupérer de la course éprouvante qu’il venait de vivre. Pendant les cinquante-et-un tours parcourus sur le circuit urbain de Bakou, le septuple champion du Monde a vécu un véritable calvaire : il a dû composer avec le marsouinage de sa monoplace, dont il ne cesse d’être victime depuis la nouvelle réglementation de Formule 1 entrée en vigueur cette année. Malheureusement pour lui, son équipe avait effectué un mauvais réglage sur sa monoplace, qui n’a fait qu’amplifier et rendre plus violent les incessants rebonds subis. Décidément mal en point, Hamilton s’est même plaint d’avoir froid, alors qu’il roulait à plus de 340km/h dans les rues de la capitale azérie.

«Il sera de retour dans la voiture à Montréal»