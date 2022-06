Formule 1

F1 - GP du Canada : La grande annonce de Lewis Hamilton après son calvaire à Bakou

Publié le 13 juin 2022 à 14h35 par Arthur Montagne mis à jour le 13 juin 2022 à 14h40

Sorti très affaibli de sa monoplace après le Grand Prix d'Azerbaïdjan, Lewis Hamilton souffrait de douleurs au dos à cause du marsouinage provoqué par sa Mercedes. A tel point que sa présence pour le GP du Canada était incertaine. Cependant, après avoir suivi des soins, le septuple champion du monde va mieux et annonce qu'il tiendra bien sa place à Montréal ce week-end.

Depuis le début de saison, le marsouinage fait grandement parler et inquiète les pilotes. Et pour cause, ce phénomène de rebond engendré par l'effet de sol des nouvelles monoplaces, beaucoup plus proches de la piste, rend très inconfortable la conduite d'une Formule 1. Et à Bakou plus qu'ailleurs, les monoplaces ont rebondi de façon très importante notamment dans la longue ligne droite où les vitesses de pointe atteignaient les 345km/h. Lewis Hamilton est probablement le pilote qui en a le plus souffert. « C’est la course la plus physique que je n’ai jamais eu de ma vie. Je n’avais jamais ressenti une telle douleur dans une voiture auparavant. Normalement, c’est seulement physique bien sûr sur les courses normales, mais celle-ci je devais serrer les dents et faire avec la douleur, j’avais des pointes de douleur en permanence. Mais je me disais de ne rien lâcher, j’ai gardé la voiture sur la piste et j’y suis arrivé », reconnaissait même le septuple champion du monde à l'issue de la course. Souffrant du dos, Lewis Hamilton était même très incertain pour le Grand Prix du Canada ce week-end.

🔴 Lewis Hamilton s'exprime sur Instagram après sa dure journée d'hier :📱 "Hier a été difficile et j'ai eu quelques problèmes de sommeil. Mon dos est un peu douloureux mais rien de grave. (...) Je serai présent ce weekend, je ne voudrais le manquer pour rien au monde."#F1 pic.twitter.com/ll9HweH6TR — Off Track (@OffTrack_FR) June 13, 2022

Hamilton annonce sa présence au Canada