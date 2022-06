Formule 1

F1 : En difficulté à Bakou, Lewis Hamilton annonce la couleur pour le Grand Prix

Publié le 12 juin 2022 à 8h35 par Thibault Morlain

En ce début de saison, Lewis Hamilton n’y arrive pas avec sa Mercedes. Cela s’est encore vérifié lors des qualifications pour le Grand Prix de Bakou. Loin des Red Bull et des Ferrari, le Britannique n’a pu faire mieux qu’une 7ème place sur la grille de départ. Une contre-performance pour Lewis Hamilton pour ce week-end de Formule 1 en Azerbaïdjan.

Après son échec face à Max Verstappen en 2021, Lewis Hamilton était revenu pour cette saison 2022 avec l’objectif d’aller décrocher un 8ème titre de champion du monde. Mais pour le moment, le Britannique est très loin du compte. En effet, les performances de sa Mercedes sont très loin de ce qu’il faut pour se battre pour les premières places trustées par les Red Bull et les Ferrari. C’est donc de loin que Lewis Hamilton assiste à la bataille pour le championnat et les victoires sur les Grands Prix. Cela pourrait à nouveau être le cas ce dimanche lors du Grand Prix de Bakou en Azerbaïdjan. A l’occasion des qualifications, le pilote Mercedes n’a pu faire mieux qu’une 7ème, étant d’ailleurs encore une fois derrière son coéquipier, George Russell (5ème). Cela aurait d’ailleurs pu être pire pour le septuple champion du monde. Après un fait de course durant les qualifications, Lewis Hamilton aurait pu bénéficier d’une pénalité. Il n’en sera finalement rien. Les commissaires ont tranché et le pilote Mercedes ne sera pas sanctionné. Une rare éclaircie dans ce ciel nuageux du côté de Bakou pour Hamilton.

F1 : Charles Leclerc en pole au Grand Prix de Bakou, Verstappen et Pérez juste derrière https://t.co/jmckbrsWkj pic.twitter.com/mjWY5JC3kq — le10sport (@le10sport) June 11, 2022

« Nous allons tout donner »