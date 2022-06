Formule 1

F1 : Hamilton explique ses difficultés au GP d'Azerbaïdjan

Publié le 10 juin 2022 à 21h35 par La rédaction

En difficulté aujourd’hui lors des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix d’Azerbaïdjan, le septuple champion du monde Lewis Hamilton n’a pas tardé à commenter les problèmes rencontrés sur sa Mercedes, qui le relègue à près de deux secondes du haut de tableau.

S’il y a bien une écurie qui est la grande perdante de la nouvelle réglementation de la Formule 1 entrée en vigueur cette année, c’est bien évidemment Mercedes. Habituée à occuper les plus hautes marches du podium depuis l’intronisation des moteurs hybride, l’écurie allemande a outrageusement dominé la catégorie reine du sport automobile pendant pas moins de huit saisons consécutives, récompensées par autant de titres de champion du Monde des constructeurs entre 2014 et 2021. Mais cette année, les Flèches d’Argent ont dégringolé en terme de performances. L’écurie allemande a vu les Ferrari et les Red Bull se positionner loin devant dans la hiérarchie, et se retrouve désormais en tant que troisième force du plateau, incapable – pour le moment – de se battre à la régulière pour des victoires ou des podiums. Aujourd’hui encore, c’est une journée très compliquée à laquelle Lewis Hamilton a eu droit, au cours de la première journée de roulage du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Le britannique à positionné sa Mercedes à la sixième place des essais libres 1, puis à la douzième position des essais libres 2. Des prestations pas suffisamment satisfaisantes pour le septuple champion du Monde, qui est handicapé par un problème de grande ampleur depuis le début de la saison : le « marsouinage ». Sa monoplace ne cesse de rebondir sur elle-même en ligne droite, ce qui fait perdre de précieux dixièmes et donne quelques maux de tête au pilote de 37 ans. Ce dernier a justement commenté le comportement de sa voiture dans les rues de la capitale azérie.

