F1 : Pérez, Leclerc, Verstappen... Voici le bilan des essais libres 1 à Bakou

Publié le 10 juin 2022 à 17h35 par La rédaction

Le week-end du Grand Prix d’Azerbaïdjan a débuté ce vendredi en début d’après-midi, avec la première séance d’essais libres. Au volant de sa Red Bull, c’est Sergio Perez qui s’est montré le plus rapide sur le circuit urbain de Bakou, alors que plusieurs pilotes ont connu des problèmes.

Après deux semaines de pause, la Formule 1 reprend du service ce week-end à l’occasion du Grand Prix d’Azerbaïdjan, la huitième manche de la saison 2022. Les vingt pilotes de la grille ont rendez-vous sur le circuit urbain de Bakou, un tracé qui met à rude épreuve les monoplaces, entre lignes droites interminables et portions très étroites. Les écuries ont pu se familiariser avec la piste en début d’après-midi à l’occasion de la traditionnelle première séance d'essais libres. Déchainé depuis son impressionnante victoire à Monaco il y a tout juste deux semaines, Sergio Perez (Red Bull) a signé le meilleur temps de essais libres 1. Le mexicain a réalisé un chrono de 1:45.476, qui le place juste devant Charles Leclerc (+0.127) et le champion du monde Max Verstappen (+.0.334), qui a d’ailleurs effectué un tête-à-queue dans les dernières minutes.

Pérez devance Leclerc et Verstappen lors des essais libres 1

La séance n’a pas épargné certains pilotes, qui furent contraints de mettre fin prématurément à leurs tours de roue. Ce fut le cas de Mick Schumacher, qui a dû garer sa Haas dans l’échappatoire à cause d’un problème de pression d’eau. Même sort pour le pilote Williams Nicholas Latifi, qui semble avoir été victime d’un problème électronique, à en croire ses mots à la radio de son équipe. Quant à Lance Stroll (Aston Martin), le canadien n’est pas passé loin de détruire sa voiture, puisqu’il a légèrement percuté le muret de pneus au virage 15. Les top teams ont également connu quelques contrariétés sur la piste azérie. Les Ferrari et Mercedes ont été victimes de « marsouinage », un effet qui fait rebondir la monoplace, dans les longues lignes droites du circuit. Enfin, d’importantes rafales de vent sont venues perturber les pilotes, sans grande conséquence pour autant. Reste désormais à savoir qui montera sur la plus haute marche du podium dimanche, lors d’une course qui s’annonce passionnante, et qui devrait sans aucun doute nous offrir une nouvelle bataille de haute intensité entre Sergio Perez, Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari), les trois vainqueurs en Grand Prix cette saison et prétendants à la couronne mondiale.

Classement complet :

1er Sergio Perez (Red Bull) : 1:45.476

2e Charles Leclerc (Ferrari) : + 0.127

3e Max Verstappen (Red Bull) : + 0.334

4e Carlos Sainz (Ferrari) : +0.536

5e Fernando Alonso (Alpine) : +1.095

6e Lewis Hamilton (Mercedes) : +1.191

7e Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) : +1.220

8e George Russell (Mercedes) : +1.229

9e Pierre Gasly (Alpha Tauri) : +1.354

10e Esteban Ocon (Alpine) : +1.441

11e Lando Norris (McLaren) : +2.215

12e Lance Stroll (Aston Martin) : +2.371

13e Kevin Magnussen (Haas) : +2.470

14e Sebastian Vettel (Aston Martin) : +2.494

15e Valtteri Bottas (Alfa Romeo) : +2.602

16e Guanyu Zhou (Alfa Romeo) : +2.746

17e Alex Albon (Williams) : +2.943

18e Daniel Ricciardo (McLaren) : +3.334

19e Nicholas Latifi (Williams) : +5.445

20e Mick Schumacher (Haas) : +12.856