Formule 1

F1 : Fernando Alonso dit tout sur le GP de Bakou

Publié le 10 juin 2022 à 13h35 par Pierrick Levallet

Deux semaines après Monaco, les pilotes de F1 rouleront sur un autre circuit urbain avec le Grand Prix d’Azerbaïdjan. La piste de Bakou, beaucoup moins technique et plus rapide que celle monégasque est d’ailleurs particulièrement apprécié par Fernando Alonso. L’Espagnol aime le tracé de Bakou, qui lui a plutôt réussi par le passé.

Une piste urbaine longue de 6,003 km et composée de 20 virages, voilà à quoi seront confrontés les pilotes de F1 ce week-end. Deux semaines après Monaco, la discipline se déplacera à Bakou pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan. Naturellement, les regards seront tournés vers l’avant du peloton ce week-end au vu de la course très serrée pour le titre de champion du monde. Max Verstappen, le leader, ne dispose que de onze points d’avance sur Charles Leclerc alors que Sergio Pérez n’est pas très loin non plus (25 points d’écarts). Le Néerlandais ne dispose donc pas d’une très grande marge d’erreur s’il veut conserver la tête du classement général après ce Grand Prix et va donc devoir faire de son mieux sur un circuit qui ne lui a pas vraiment réussi par le passé. Lors des cinq dernières années, le pilote de Red Bull n'a été en mesure de terminer le Grand Prix d'Azerbaïdjan qu'une seule fois (4e en 2019). Le tracé de la piste de la capitale azerbaïdjanaise, beaucoup moins technique que celle de Monaco, proposera une course beaucoup plus intense et rythmée notamment grâce à ses longues lignes droites. Amateur des circuits urbains, Fernando Alonso avoue d’ailleurs apprécier le circuit de Bakou sur lequel il a toujours affiché de bons résultats.

« C’est un circuit amusant, où les dépassements sont possibles »