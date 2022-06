Formule 1

Formule 1 : Un gros changement de mentalité pour Verstappen en 2022 ?

Publié le 9 juin 2022 à 9h35 par Pierrick Levallet

Depuis plusieurs années maintenant, Max Verstappen fait face à de nombreuses critiques concernant son style de pilotage. Le Néerlandais est jugé trop agressif par certains sur les pistes et cela lui a valu déjà quelques accidents au cours de sa carrière. Mais suite à son sacre en 2021 face à Lewis Hamilton, Max Verstappen a l’air d’avoir changé de mentalité comme il l’a montré au Grand Prix de Monaco.

Malgré ses 24 ans, Max Verstappen a déjà une grande expérience de la Formule 1. Arrivé sur les pistes en 2015 à 17 ans avec Toro Rosso, le Néerlandais a fait ses preuves au fil des années. La saison dernière, Max Verstappen a même réussi à détrôner Lewis Hamilton et être sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière après une rivalité intense avec le Britannique. Mais en 2021, tout n’a pas été tout rose pour le pilote de Red Bull qui a fait face à quelques critiques concernant sa façon d’aborder les courses. Depuis quelques années maintenant, Max Verstappen adopte pour un style de pilotage assez agressif, parfois jugé dangereux. Le Néerlandais a été impliqué dans un bon nombre d’accidents depuis le début de sa carrière, certains plus spectaculaire que d’autres comme le crash avec Lewis Hamilton la saison dernière au Grand Prix d’Italie. Le pilote de 24 ans avait pour objectif de terminer premier à chaque course sans penser véritablement à son classement sur la saison, et il était prêt à presque tout. Mais avec un premier titre en poche, Max Verstappen a l’air d’avoir changé de mentalité comme il l’a montré à Monaco le 29 mai dernier.

Formule 1 : Le clan Verstappen se fait recadrer chez Red Bull ! https://t.co/nrwYZp3qtr pic.twitter.com/XZxeZ1V65c — le10sport (@le10sport) June 3, 2022

« J’ai vu que Max n’attaquait pas pour aller chercher le moindre dixième ou tenter un dépassement impossible »