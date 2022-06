Formule 1

Formule 1 : Leclerc champion du monde en 2022 ? La réponse de Ferrari !

Publié le 8 juin 2022 à 14h35 par Thibault Morlain

Après des dernières années très compliquées, Ferrari revient dans la lumière. Charles Leclerc a réalisé un début de saison 2022 tonitruant, réussissant à se classer premier au championnat du monde. Si Max Verstappen a depuis récupérer la tête du classement, la bataille s’annonce terrible entre les deux pilotes jusqu’à la fin de la saison. Pour autant, du côté de Ferrari, le titre n’est pas forcément un objectif établi.

Sacré champion du monde en 2021, Max Verstappen a forcément à coeur de conserver sa couronne. Mais cette année, le pilote Red Bull doit se frotter à la terrible concurrence de Charles Leclerc. Au volant de sa Ferrari, le Monégasque avait démarré très fort. Déjà vainqueur de deux Grands Prix, Leclerc a longtemps occupé la tête du championnat du monde. Mais dernièrement, il a plutôt été malchanceux et cela a profité à Max Verstappen qui a retrouvé la tête du classement. Mais la menace plane toujours au-dessus du Néerlandais. Pour autant, du côté de chez Ferrari, malgré la bonne forme du pilote de 24 ans, le titre n’est pas forcément la priorité.

« Il peut être un pilote qui peut gagner des championnats »