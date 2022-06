Formule 1

Formule 1 : Après la colère de Leclerc, Ferrari justifie le fiasco à Monaco !

Publié le 3 juin 2022 à 13h35 par Arthur Montagne

Moins d'une semaine après le Grand Prix de Monaco, la déception du côté de Ferrari n'est pas retombée. Il faut dire que Charles Leclerc, idéalement placé pour enfin s'imposer à domicile, a été victime d'une énorme erreur de stratégie de son écurie qui la contraint à se contenter de la quatrième place, derrière Max Verstappen, son principal rival pour le titre. Inaki Rueda, principal stratège chez Ferrari tente d'expliquer ce fiasco.

Charles Leclerc est maudit. Le Monégasque rêve de remporter le Grand Prix, chez lui, dans les rues de la Principauté, mais ces dernières saisons, il a toujours été victime de malchance. L'année dernière, malgré une monoplace loin d'être en mesure de rivaliser avec Mercedes et Red Bull, il signe la pole position à Monaco. Mais il ne pourra pas prendre le départ du Grand Prix et doit renoncer dans le tour de formation à cause d'une boîte de vitesse trop abîmée après son crash en qualifications. Cette saison, il débarque cette fois-ci en grand favori. En course pour le titre mondial, Charles Leclerc dispose d'une monoplace capable de le faire briller, surtout sur le tracé monégasque. Et le pilote Ferrari confirme rapidement son statut en signant largement la pole position, et après un bon départ, rien ne semblait pouvoir le priver de sa première victoire à domicile... à part la stratégie de l'écurie italienne. Ferrari est effectivement retombée dans ses travers en gérant très mal le cas Leclerc appelé très tard au stand pour chausser les intermédiaires alors que la piste séchait très rapidement... avant de le rappeler deux tours plus tard pour mettre des slicks ! Le Monégasque saute alors dans la voie des stands, juste derrière Carlos Sainz, mais reçoit immédiatement l'ordre inverse dans la radio. Un énorme quiproquo qui engendre la colère de Charles Leclerc qui pousse un gros coup de gueule contre ses ingénieurs. Mais c'est trop tard. Non seulement Sergio Pérez a pris la tête devant Carlos Sainz, mais surtout Max Verstappen dépasse aussi Charles Leclerc qui ne terminera que quatrième. « Je suis dégoûté. Ça fait mal. Il y a beaucoup de courses et nous avons le rythme, mais nous ne pouvons pas nous permettre de terminer quatrième alors que nous avions six secondes d'avance sur le deuxième. Je gérais l'écart avec ceux qui étaient derrière. Ça fait mal, en plus chez moi », confiait Leclerc après la course. Il faut dire qu'alors qu'il était idéalement placé pour s'imposer, le Monégasque perd finalement de précieux points dans la course au titre face à Max Verstappen.

It hurts a lot. That’s it. Thanks for your continuous support ❤️ pic.twitter.com/WsXZNyoRzN — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 29, 2022

Ferrari explique le fiasco