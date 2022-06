Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Pérez... Red Bull refuse de trancher pour le titre de champion !

Publié le 2 juin 2022 à 19h35 par Pierrick Levallet

Depuis la saison dernière, Red Bull possède une excellente paire de pilotes avec Max Verstappen et Sergio Pérez. Après le Néerlandais en 2021, les deux seraient parfaitement capable d’aller chercher un titre de champion du monde cette année. Est-ce que Red Bull pourrait être amené à avoir une préférence pour le prochain champion du monde entre Max Verstappen et Sergio Pérez ? Pas vraiment à en croire Christian Horner.

En 2021, Red Bull a fait un excellent choix en recrutant Sergio Pérez pour épauler Max Verstappen. Le Mexicain a d’ailleurs eu un rôle déterminant dans le sacre du Néerlandais la saison dernière, mettant régulièrement des bâtons dans les roues de Lewis Hamilton. Et le pilote de 32 ans semble être reparti sur les mêmes bases en 2022. En effet, Sergio Pérez est auteur de plutôt bons résultats cette saison, ce dernier pointant à la troisième place du classement général à seulement 15 points du leader Max Verstappen. L’ancien de chez Racing Point a d’ailleurs signé une victoire importante pour Red Bull lors du Grand Prix de Monaco le week-end dernier. L’écurie autrichienne pourrait donc être amenée à trancher entre les deux pilotes pour le titre de champion du monde en en privilégiant un seul dans sa stratégie. Mais comme l’affirme Christian Horner, Red Bull ne prête pas vraiment attention au nom qui finira champion du monde du moment qu’il appartient à l’équipe.

« Que ce soit Max ou Checo, ce sont tous les deux des pilotes Red Bull, et ils ont tous les deux la même chance »

« Une préférence entre Verstappen et Pérez pour le titre de champion du monde ? Peu importe lequel des deux est Champion du monde. Bien sûr, le titre constructeurs est très important. Mais que ce soit Max ou Checo, ce sont tous les deux des pilotes Red Bull, et ils ont tous les deux la même chance. Bien sûr, c'est une longue, longue saison, et il y aura des hauts et des bas. Mais c'est génial d'avoir ces deux pilotes au sommet de la hiérarchie » , a d’abord confié le patron de Red Bull dans des propos rapportés par Motorsport.com avant de s’attarder sur le cas de Sergio Pérez. « Checo est dans la forme de sa carrière, il fait un excellent travail. Et ce n'est pas un cas isolé. Je veux dire, nous avons vu sa pole position à Djeddah. Et il est vraiment dans une grande forme. Donc c'est fantastique pour nous. Mais nous avons besoin que les deux pilotes travaillent ensemble comme ils le font. Parce que Ferrari avait la voiture la plus rapide, assurément en qualifications, et on ne savait pas si ça serait le cas en course, mais ce sont des adversaires de taille, et nous devons travailler collectivement pour nous assurer que nos deux pilotes les devancent. »

« La différence de temps entre Max et Pérez est beaucoup, beaucoup plus faible »