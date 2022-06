Formule 1

Formule 1 : Le clan Verstappen critique Red Bull après Monaco !

Publié le 1 juin 2022 à 7h35 par Pierrick Levallet

Lors du Grand Prix de Monaco, Red Bull a obtenu de très bons résultats avec la victoire de Sergio Pérez et la troisième place de Max Verstappen, qui a fini devant Charles Leclerc. Grâce à cela, l’écurie autrichienne a pu creuser un écart avec Ferrari au classement constructeurs tout en permettant au Néerlandais de prendre le large pour la course au titre. Néanmoins, Jos Verstappen estime que son fils aurait pu espérer mieux dimanche dernier.

Alors qu’on approche doucement de la moitié de la saison, la course au titre est toujours assez serrée entre Ferrari et Red Bull. Les deux écuries donnent tout pour devancer l’autre au classement à chaque Grand Prix. Ce dimanche, le succès a souri à Red Bull. En effet, Sergio Pérez a signé sa première victoire de la saison devant Carlos Sainz Jr tandis que Max Verstappen a terminé à la troisième place. Grâce à sa performance, le Néerlandais a pu creuser un peu l’écart avec Charles Leclerc au classement général, 9 points séparant les deux pilotes désormais. Cependant, Jos Verstappen - père de Max Verstappen - estime que son fils aurait pu obtenir un bien meilleur résultat pour la course au titre si la stratégie de Red Bull avait joué en sa faveur.

« Max n’a pas été aidé par la stratégie choisie »