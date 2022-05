Formule 1

Formule 1 : Mercedes, McLaren… Un grand changement à venir pour l'avenir de Gasly !

Publié le 31 mai 2022 à 21h35 par Thibault Morlain

Ce mardi, Red Bull a pris une grande décision, celle de prolonger Sergio Pérez. Cela était évoqué depuis plusieurs jours, c’est maintenant officiel : le Mexicain est désormais lié jusqu’en 2024. Le duo Verstappen-Pérez va donc perdurer encore un certain temps et cela va forcément avoir des conséquences sur l’avenir de Pierre Galsy. Actuellement chez AlphaTauri, le Français est sous contrat jusqu’en 2023 avec Red Bull, où il ne devrait donc pas prolonger.

N’ayant que très peu eu sa chance chez Red Bull, Pierre Gasly a rapidement été rétrogradé chez Toro Rosso, désormais AlphaTauri. Une décision forte que le Français a su surmonter et de quelle manière. En effet, le pilote de 26 ans a souvent montré d’énormes qualités, ce qui lui a d’ailleurs permis de remporter le Grand Prix de Monza en 2020. Pas de quoi toutefois lui permettre d’avoir une deuxième chance chez Red Bull jusqu’à présent. L’écurie menée par Christian Horner a en effet décidé de repartir en 2022 avec le duo composée de Max Verstappen et Sergio Pérez. Et cela sera encore le cas pour les deux prochaines semaines. En effet, Red Bull a annoncé ce mardi la prolongation du pilote mexicain jusqu’en 2024. De quoi donc pousser Pierre Gasly au départ, lui qui est sous contrat jusqu’en 2023 avec Red Bull. Cela fait maintenant plusieurs mois que les questions se posaient sur l’avenir du Français. Ce dernier expliquait d’ailleurs récemment : « 3 ans plus tard, je suis un meilleur pilote comparé à avant. J’ai beaucoup plus d’expérience. Si Red Bull ne me donne pas une chance en 2023, je chercherais autre chose ? Ça dépend. Il y a des négociations et nous verrons ce qui est disponible. Après, je déciderai quelle est la meilleure option pour moi. Evidemment, nous devons attendre et évaluer toutes les options ».

L’avenir de Gasly s’écrit loin de Red Bull !