Formule 1 : Max Verstappen fait une étonnante sortie sur son avenir...

Publié le 31 mai 2022 à 14h35 par Arthur Montagne

Champion du monde en titre en candidat à sa propre succession, Max Verstappen s'est imposé comme le pilote incontournable en Formule 1. Conscient d'avoir mis la main sur un talent très rare, Red Bull n'a pas hésité à blinder son pilote en lui offrant un très gros contrat qui court jusqu'en 2028. Le Néerlandais pourrait donc faire toute sa carrière dans le giron Red Bull puisqu'il n'écarte pas l'hypothèse d'une retraite à l'issue de son bail.

Max Verstappen est un pilote d'une rare précocité. En 2015, il devient le plus jeune pilote de l'histoire à monter dans une Formule 1. A 17 ans, 5 mois et 15 jours, le Néerlandais prend effectivement le premier départ de sa carrière au volant d'une Toro Rosso et à peine deux semaines plus tard, il devient également le plus jeune pilote à inscrire des points. Et il ne lui faudra qu'un an et demi pour monter en grande. En 2016, Red Bull décide de faire appel à Max Verstappen pour remplacer Daniil Kvyat. Résultat, premier Grand Prix et première victoire pour le Néerlandais qui devient, cela va sans dire, le plus vainqueur d'une course, c'était à Barcelone et il était à peine majeur (18 ans, 7 mois et 15 jours). Mais le plus dure restait à faire, à savoir confirmer. Mais là encore, Max Verstappen n'a pas déçu puisqu'il a gravi les étapes sans encombre jusqu'au sommet. En effet, la saison dernière, au terme d'un combat épique et d'un niveau rarement atteint dans l'histoire de la Formule 1, le fils de Jos Verstappen décroche son premier titre mondial face à un Lewis Hamilton pourtant au sommet de son art. Néanmoins, une fois n'est pas coutume, Max Verstappen a été battu en terme de précocité puisque Sebastian Vettel reste le plus jeune pilote Champion du monde de l'histoire. Mais le natif de Hasselt pourrait bien battre un record de précocité bien plus inattendu en devenant l'un des plus jeunes... retraités.

P3️⃣ is all in all a good result for us after a bit of a difficult weekend. So I’m happy with that. A great strategy by the team gave us the opportunity to get this double podium, congrats everybody on such a good Sunday @redbullracing 👏 pic.twitter.com/eBXsufbkC9 — Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 29, 2022

Vers une retraite à 30 ans ?