Formule 1

Formule 1 : Verstappen se livre sur sa relation avec Sergio Pérez après Barcelone !

Publié le 26 mai 2022 à 23h35 par Pierrick Levallet

Si le Grand Prix d’Espagne a été une réussite globale pour Red Bull, le résultat de la course a néanmoins provoqué une certaine colère du côté de Sergio Pérez. À cause de la stratégie de son écurie, le Mexicain a dû céder sa place de leader à Max Verstappen. Toutefois, le Néerlandais affirme que cela n’aurait affecté ni le classement du Grand Prix, ni sa relation avec Sergio Pérez.

Dimanche dernier, le Grand Prix d’Espagne a été une grande réussite du côté de Red Bull. L’écurie dirigée par Christian Horner a vu ses deux pilotes - Max Verstappen et Sergio Pérez - finir respectivement à la première et deuxième place, marquant ainsi un maximum de points au classement. Cependant, le résultat de la course a légèrement irrité le Mexicain, qui ne comprend pas que Red Bull ait préféré offrir la victoire à son coéquipier alors qu’il était en bonne posture pour s’imposer. Mais selon Max Verstappen, la stratégie adoptée n’aurait rien changé au dénouement du Grand Prix.

Verstappen assure avoir une excellente relation avec Pérez

« Sergio Pérez ? Nous avons une relation incroyable. Mais aussi après la course, une fois que l’on s’est assis avec l’équipe, ils ont expliqué exactement ce qui se passait, et je pense vraiment que la façon dont nous avons terminé, était exactement comme nous allions terminer de toute façon » a révélé Max Verstappen dans des propos rapportés par Nextgen-Auto . La stratégie adoptée par Red Bull n’aurait donc pas influencé le résultat de la course.