Formule 1 : Ce terrible constat de Mercedes avant Monaco !

Publié le 25 mai 2022 à 23h35 par Pierrick Levallet

Dimanche dernier lors du Grand Prix d’Espagne, Mercedes a montré que le problème de marsouinage qui handicapait Lewis Hamilton et George Russell depuis le début de saison avait peut-être été corrigé. Cependant, l’écurie a affirmé qu’il n’avait pas encore disparu à l’approche du Grand Prix de Monaco.

Lors du Grand Prix d’Espagne, Mercedes semblait avoir corrigé ses problèmes de marsouinage qui ennuyaient l’écurie depuis le début de saison. Malgré un accrochage avec Kevin Magnussen, Lewis Hamilton a terminé la course à la cinquième place après une folle remontée. George Russell, lui, a pu profiter de l’abandon de Charles Leclerc pour monter sur la troisième marche du podium. Ces progrès significatifs semblent être de bon augure pour le Grand Prix de Monaco qui se tiendra ce dimanche. Mais à l’approche de la course, Mercedes a tenu à calmer les ardeurs en affirmant que le marsouinage n’avait pas complètement disparu.

« Il serait faux de dire que le marsouinage a disparu »

« Nous avons eu une course sur six où la voiture s’est bien comportée. Nous avions vraiment une vraie voiture de course pour la première fois. Nous pouvions la configurer, nous pouvions la régler, nous pouvions jouer avec les réglages et elle régissait d’une manière prévisible, alors qu’on ne pouvait pas en dire autant de la voiture que nous avions lors des cinq premières courses de la saison. Cependant, nous devons tempérer nos attentes. Il ne s’agit que d’une seule piste, et une piste qui était adaptée à notre voiture pendant de nombreuses années avant celle-ci. Nous avons encore beaucoup à comprendre et à apprendre et je pense qu’il serait faux de dire que le marsouinage a disparu. Je pense que nous pouvons toujours le voir chez nos concurrents et je suis certain qu’il y aura des éléments qui reviendront à mesure que nous nous appuierons sur la compréhension et les fondations que nous avons établies à Barcelone » a avoué James Vowles, le directeur de la stratégie de chez Mercedes, dans des propos rapportés par F1Only.fr .