Formule 1

Formule 1 : Hamilton en remet une couche sur sa folle remontée !

Publié le 24 mai 2022 à 17h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 24 mai 2022 à 17h38

Après un accrochage avec Kevin Magnussen en début de course, Lewis Hamilton a entamé une folle remontée ce dimanche lors du Grand Prix d'Espagne. Finalement, le Britannique a terminé à la cinquième place. Et le pilote de Mercedes affirme que cette course était sensationnelle à ses yeux, puisqu'il a vécu de nombreuses émotions.

Ce dimanche lors du Grand Prix d’Espagne, tout ne s’est pas passé exactement comme prévu pour Lewis Hamilton. Alors qu’il devait partir de la sixième place, le Britannique a eu un petit accrochage avec Kevin Magnussen qui l’a relégué très loin à la dernière place. Mais le pilote de Mercedes n’a pas abdiqué et a entamé une folle remontée. Fort de sa détermination, Lewis Hamilton a terminé la course en cinquième position après avoir atteint la quatrième place. Et pour le pilote de 37 ans, cette course était sensationnelle.

«Passer des émotions les plus basses aux plus hautes est un tel frisson»

« Dimanche était un autre jour qui m’a rappelé à quel point j’aime ce sport. Passer des émotions les plus basses aux plus hautes est un tel frisson. Tout notre travail acharné en équipe commence à porter ses fruits. Ensemble, nous progressons ! Je suis impatient d’être à ce week-end (à Monaco). Défaitiste pendant mon échange radio du début de course ? Je ne l’étais pas. Car j’étais à plus d’une demi-minute derrière l’avant-dernier. Avoir ce genre d’échange radio, cela se comprend : depuis la dernière course de l’année dernière, tout a été difficile pour moi. Ensuite avoir les difficultés que nous avons avec cette nouvelle F1, plus la malchance avec certains problèmes, des voitures de sécurité et toutes sortes de choses, il n’y a tout simplement pas grand chose qui vous donne le sourire. Mais comme à chaque fois qu’on tombe du cheval, on y remonte. On continue de pousser et on n’abandonne jamais. Avoir ce problème au départ mais ensuite revenir, cela ressemblait beaucoup à certains des anciens jours, des courses plus anciennes que j’ai faites. Pour moi, c’était incroyable » a confié Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .