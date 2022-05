Formule 1

Formule 1 : L'énorme joie d'Ocon après le Grand Prix d'Espagne !

Publié le 22 mai 2022 à 23h35 par Dan Marciano

Septième et dans les points, Esteban Ocon était ravi de sa course en Espagne. A l'arrivée, le pilote français a affiché sa satisfaction.

Le Grand Prix d'Espagne aura connu quelques péripéties. Entre la crevaison de Lewis Hamilton au premier tour et l'abandon de Charles Leclerc, cette course a été mouvementée. Mais finalement, c'est Max Verstappen, le champion du monde en titre, qui est parvenu à l'emporter à Barcelone. Premier français, Esteban Ocon termine septième. Un bon résultat pour le pilote Alpine, qui a livré ses impressions à l'arrivée de la course.

« Ça a une petite saveur de podium ou de victoire »

« Super course ! Je suis vraiment content du résultat, on ne pouvait pas espérer mieux car Bottas était trop rapide devant. J'ai été agressif en début de course, j'ai doublé deux ou trois voitures c'était top. Ça marchait fort donc je suis plutôt content. Ça fait du bien, surtout après notre qualification qui était compliquée. Voir les deux voitures dans les points alors que l'une partait dernière et nous en dehors du Top 10, c'était quand même un peu inespéré. Ça a une petite saveur de podium ou de victoire. C'était dur, il a fait très chaud tout le long, il y avait beaucoup de dégradation sur les pneumatiques donc on se battait beaucoup avec la voiture, surtout dans les virages rapides. Je vais bien dormir ce soir ! » a confié Esteban Ocon au micro de Canal + .