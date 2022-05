Formule 1

Formule 1 : Cet énorme constat d’Ocon sur le retour de Fernando Alonso !

Publié le 19 mai 2022 à 23h35 par Pierrick Levallet

L’année dernière, Fernando Alonso a fait son retour en Formule 1 en s’engageant chez Alpine. Esteban Ocon avait donc une certaine appréhension à propos de l’Espagnol. Mais finalement, ce qu’on lui a raconté au sujet du pilote de 40 ans était bien loin de la réalité.

En 2021, après deux ans hors de la Formule 1, Fernando Alonso a fait son retour en signant chez Alpine. L’Espagnol a donc fait la connaissance d’Esteban Ocon, son coéquipier au sein de l’écurie française. Au départ, le pilote français avait une certaine appréhension à propos du double champion du monde. Mais finalement, l’entente s’est très rapidement faite entre les deux hommes, Esteban Ocon essayant d’apprendre de l’expérimenté Fernando Alonso. D’ailleurs, le pilote de 25 ans a révélé récemment que la réalité concernant l’Espagnol était bien loin de ce qu’on a pu lui annoncer.

Pour Ocon, Fernando Alonso est clairement loin de ce qu’on lui a annoncé