Formule 1

Formule 1 : Russell s’enflamme après sa bataille avec Verstappen en Espagne !

Publié le 22 mai 2022 à 21h35 par Bernard Colas

Un temps leader, George Russell a finalement dû se contenter de la troisième place en Espagne. Mais le pilote Mercedes reste ravi de sa performance.

Large leader pendant une partie du Grand Prix d’Espagne, Charles Leclerc a finalement été contraint à l’abandon, de quoi totalement relancer la course. George Russell est parvenu à prendre la tête avant de finalement voir les deux Red Bull le rattraper. Max Verstappen est ainsi sorti vainqueur, tandis que le pilote Mercedes a terminé 3e. Un résultat que savoure le Britannique, alors que son coéquipier Lewis Hamilton a fini 5e.

« C’était agréable de voir les Red Bull dans mes rétroviseurs »

« J’ai tout donné. La bagarre avec Max était incroyable et j’ai tenté de résister le plus longtemps possible. C’était agréable de voir les Red Bull dans mes rétroviseurs. Notre progression a été sensible ce week-end et ceci est le premier résultat qui récompense le travail de toute l’équipe à l’usine ces dernières semaines. On n’a jamais cessé d’y croire et la voiture devient plus équilibrée à piloter. A la fin, les températures montaient et une fois les écarts établis c’était une question de survie, mais je suis heureux de ce podium », confie George Russell, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.