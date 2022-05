Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Verstappen sur son duel avec Leclerc !

Publié le 16 mai 2022 à 18h35 par Thibault Morlain

Depuis le début de la saison, la bataille fait rage entre Max Verstappen et Charles Leclerc. Le pilote Red Bull a d’ailleurs fait une annonce sur ce duel.

Avec deux victoires au compteur, Charles Leclerc occupe actuellement la première place du championnat du monde. Mais derrière lui, Max Verstappen s’accroche, ayant remporté 3 Grands Prix. Les deux pilotes luttent ainsi depuis le début de la saison et cela fait maintenant un certain temps que le Monégasque et le Néerlandais sont face-à-face. Dans leur jeunesse, Leclerc et Verstappen étaient notamment opposés en karting et cela a donné lieu à certains accrochages. Pourrait-on alors revivre ces moments cette saison en Formule 1 ?

« Je connais Charles depuis très longtemps, et j’aime juste me battre avec lui sur la piste »