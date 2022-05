Formule 1

Formule 1 : Le clan Verstappen lance un avertissement à Red Bull !

Publié le 12 mai 2022 à 12h35 par Arthur Montagne

Trahi par sa mécanique à deux reprises, Max Verstappen a laissé filer de précieux points dans la course au titre face à Charles Leclerc. Le père du Champion du monde en titre espère d'ailleurs que Red Bull a bien réglé ses problèmes de fiabilité.

Max Verstappen continue de surfer sur l'obtention de son premier titre mondial la saison dernière. En effet, le Néerlandais est toujours impressionnant au volant de sa Red Bull puisqu'il a remporté toutes les courses qu'il a été en mesure de terminer. Seul problème, il a été contraint à l'abandon lors de deux des cinq premiers Grand Prix de la saison à cause de problème mécanique, ce qui a offert la possibilité à Charles Leclerc de marquer des points cruciaux et de conserver la tête du Championnat du monde pour 19 points. Par conséquent, bien que la Red Bull semble un peu supérieur en terme de performance, Ferrari brille par sa fiabilité. Jos Verstappen prévient d'ailleurs l'écurie dirigée par Christian Horner.

«Il est évident que vous ne pouvez vous permettre d’avoir des abandons»