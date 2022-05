Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Ferrari... Red Bull reçoit un gros message pour la course au titre !

Publié le 15 mai 2022 à 16h35 par Pierrick Levallet

Malgré un début de saison mitigé, entre victoires et abandons, Max Verstappen pointe à la deuxième place du classement des pilotes, à quelques points de Charles Leclerc. D'ailleurs, pour Mika Häkkinen, les résultats du Néerlandais prouvent que la voiture de Red Bull est nettement plus rapide que celle de Ferrari.

Le début de saison n’a pas été de tout repos du côté de chez Red Bull. Max Verstappen a souvent fait les frais de problèmes techniques, qui l’ont contraint à abandonner en Australie et à Bahreïn. Mais sur toutes les autres courses qu’il a pu finir (en Arabie Saoudite, à Imola et à Miami), le champion du monde en titre a toujours terminé en tête. Grâce à ses victoires, le Néerlandais pointe à la deuxième place du classement des pilotes, à quelques points de Charles Leclerc. De son côté, Ferrari a parfaitement su profiter du changement de réglementation pour revenir sur les devants de la scène après deux saisons plutôt délicates. Mais pour Mika Häkkinen, c’est bien le package de Red Bull qui est le plus rapide.

«Red Bull a définitivement un package plus rapide que Ferrari»