Formule 1

Formule 1 : L'énorme constat de Max Verstappen sur Sergio Pérez !

Publié le 15 mai 2022 à 12h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 15 mai 2022 à 12h42

Cette saison, Sergio Pérez semble être reparti sur les mêmes bases qu'en 2021. Le Mexicain pointe à la troisième place, juste derrière Max Verstappen et Charles Leclerc. D'ailleurs, pour le Néerlandais, Sergio Pérez semble beaucoup plus à l'aise avec sa voiture cette année.

La saison dernière, Sergio Pérez est devenu le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull. Le Mexicain a d’ailleurs joué un rôle essentiel dans le sacre du Néerlandais en 2021 puisqu’il a, à plusieurs reprises, mis des bâtons dans les roues de Lewis Hamilton. L’écurie autrichienne a donc naturellement reconduit son duo de pilotes cette saison et il semble encore très efficace. Les Red Bull pointent aux deuxième et troisième places du classement général, derrière Charles Leclerc. D’ailleurs, pour Max Verstappen, Sergio Pérez semble nettement plus épanoui dans sa voiture cette année.

«Pérez semble qu’il soit beaucoup plus heureux dans la voiture»