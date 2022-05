Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton veut se relancer après des débuts difficiles !

Publié le 14 mai 2022 à 23h35 par La rédaction

6ème au classement général des pilotes, Lewis Hamilton vit un début de saison très compliqué. L’Anglais est revenu sur ce début d’exercice où il ne lutte plus pour le haut du tableau.

Après avoir perdu le titre dans le dernier tour de l’ultime Grand Prix de la saison l’an dernier, Lewis Hamilton a dû digérer cette déception. Cela a pris du temps mais l’Anglais est finalement revenu, comme attendu, sur les pistes. Mais le début de saison est très loin de ses espérances. 6ème au général, Lewis Hamilton n’a accroché qu’un seul petit podium et semble déjà avoir dit adieu au titre de champion du monde.

«J’en suis convaincu, nous allons remonter tôt ou tard vers les 1ères places»